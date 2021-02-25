Чемпионат и первенство Тюменской области по боксу стартует в СК "Прибой"

Фото: Федерация бокса Тюменской области

В зале бокса спортивного комплекса "Прибой" с 25 по 28 февраля пройдёт Чемпионат и первенство Тюменской области по боксу. Участие примут порядка 50 спортсменов и 10 тренеров.

За медали будут бороться мужчины и женщины 1981 – 2002 годов рождения, а также юниоры и юниорки (2003-2004 г.р.). Для каждой группы спортсменов предусмотрены бои в десяти различных весовых категориях. Соревнования проводятся по олимпийской системе. Победители и призеры в каждой весовой категории получат дипломы и медали соответствующих степеней.

Сегодня с 13:00 до 16:00 состоится заседание мандатной комиссии, с 17:00 до 19:00 – взвешивание и жеребьевка участников. В пятницу, 26 февраля, с 12:00 до 18:00 пройдут предварительные бои. В субботу с 12:00 до 18:00 состоятся полуфиналы. Финальные бои запланированы на воскресенье с 12:00 до 16:00.

Добавим, что во время проведения боев Чемпионата и первенства Тюменской области с 26 по 28 февраля тренировки в отделении бокса СШ "Прибой" отменяются. Тренировки, проводящиеся в эти дни до и после времени проведения соревнований, сохраняются.

Организаторами мероприятия выступают: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Федерация бокса Тюменской области, МАУ СШ "Прибой" и ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки".