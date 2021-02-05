Тюмень примет межрегиональные соревнования по фигурному катанию

В Тюмени на базе катка "Прибой" с 8 по 12 февраля пройдут межрегиональные соревнования по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек (младший возраст) Уральского и Приволжского федеральных округов.

Ожидается участие более 110 спортсменов из Татарстана, Башкортостана, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Чувашской и Удмуртской республик, Пермского края, Кировской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Пензенской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, а также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Фигуристы будут соревноваться в одиночном катании в двух возрастных категориях: 2008-2009 годов рождения, 2010 года рождения и моложе. Юные спортсмены покажут короткую и произвольную программы, которые все желающие смогут увидеть только в онлайн формате по ссылке.

Ознакомиться с программой спортивного мероприятия можно на сайте Областной спортивной школы олимпийского резерва.

В рамках соревнований совместно с Олимпийским советом Тюменской области пройдет "День зимних видов спорта", где состоятся встречи с выдающимися спортсменами-олимпийцами Тюменской области.

Организаторами соревнований выступают: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ТО "ОСШОР", ГАУ ТО "ЦСП", ТООО "Федерация фигурного катания на коньках", РОО "Олимпийский совет Тюменской области", МАУ СШ "Прибой" города Тюмени.