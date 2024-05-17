Тюменская область будет сотрудничать с инвестплатформой на Ближнем Востоке

В рамках Международного экономического форума "Россия — исламский мир: KazanForum 2024" Инвестагентство региона и ежегодный инвестиционный конгресс "AIM Congress" подписали соглашение о партнерстве. Документ скрепили подписями генеральный директор Инвестагентства Николай Пуртов и генеральный директор Конгресса Валид Фаргхал.

Соглашение предполагает совместную организацию деловых мероприятий, форумов, круглых столов и семинаров по вопросам инвестиций и предпринимательства. "AIM Congress" также возьмет на себя продвижение Тюменской области на международных рынках, поддержку иностранных бизнес-делегаций, организацию двусторонних встреч и переговоров с потенциальными инвесторами из числа участников Конгресса.

Со своей стороны Инвестагентство Тюменской области окажет содействие участникам "AIM Congress" в открытии бизнеса на территории региона, что позволит привлечь дополнительные инвестиции в нашу экономику.