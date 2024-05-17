Тюменские аграрии засеяли 20% полей

12:12 17 мая 2024
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Первые 20 процентов полей в Тюменской области засеяны - на утро 17 мая яровой сев проведен на более чем 170 тысячах гектаров. Всего под посев в текущем сезоне запланировано почти 850 тысяч гектаров. 

В лидерах сева Юргинский район, где аграрии засеяли 37 процентов полей,  Абатский район - 30 процентов,  Казанский, Нижнетавдинский районы и Заводоуковский городской округ — 25 процентов.

План по посеву гороха уже выполнен на 73 процента.

Активно ведется посадка картофеля и овощей. Так, в пяти районах/округах области посажено уже почти 1280 гектаров картофеля. Это 17 процентов от всей запланированной площади. В трех районах посажено и посеяно также 380 гектаров овощей, что составляет 35 процентов от запланированного.

Несмотря на затяжную весну, посев зерновых и зернобобовых, технических культур,  картофеля и овощей аграрии планируют завершить в оптимальные агротехнические сроки, сообщает департамент АПК.

Теги: АПК
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