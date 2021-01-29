В Тюмени впервые проведут городские соревнования по сноуборду среди детей и подростков

31 января на базе центра спорта и отдыха "Воронинские горки" (пр. Февральский, 9) в 9:30 будет дан старт первенству города Тюмени по сноуборду.
В дисциплине "Слалом" свой профессионализм продемонстрируют около 40 участников в возрасте 7-8, 9-10, 11-12 и 13-14 лет. Им предстоит покорить дистанцию в 200 метров.
Первенство пройдет в три этапа: 31 января, 14 февраля и 14 марта.
Как рассказал заместитель директора по спорту ЦСО "Воронинские горки" Алексей Козлов, в соревнованиях (вне конкурса) также выступят и юные спортсмены младше 7 лет. Малыши будут преодолевать трассу в 200 метров. По итогам состязаний их наградят медалями, дипломами и сувенирами от партнеров.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru