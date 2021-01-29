В Тюмени впервые проведут городские соревнования по сноуборду среди детей и подростков

13:59 29 января 2021
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Фото из архива ЦСО «Воронинские горки»

31 января на базе центра спорта и отдыха "Воронинские горки" (пр. Февральский, 9) в 9:30 будет дан старт первенству города Тюмени по сноуборду. 

В дисциплине "Слалом" свой профессионализм продемонстрируют около 40 участников в возрасте 7-8, 9-10, 11-12 и 13-14 лет. Им предстоит покорить дистанцию в 200 метров.

Первенство пройдет в три этапа: 31 января, 14 февраля и 14 марта.

Как рассказал заместитель директора по спорту ЦСО "Воронинские горки" Алексей Козлов, в соревнованиях (вне конкурса) также выступят и юные спортсмены младше 7 лет. Малыши будут преодолевать трассу в 200 метров. По итогам состязаний их наградят медалями, дипломами и сувенирами от партнеров. 

Теги: сноубординг , соревнования
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