В Тюмени впервые проведут городские соревнования по сноуборду среди детей и подростков

Фото из архива ЦСО «Воронинские горки»

31 января на базе центра спорта и отдыха "Воронинские горки" (пр. Февральский, 9) в 9:30 будет дан старт первенству города Тюмени по сноуборду.

В дисциплине "Слалом" свой профессионализм продемонстрируют около 40 участников в возрасте 7-8, 9-10, 11-12 и 13-14 лет. Им предстоит покорить дистанцию в 200 метров.

Первенство пройдет в три этапа: 31 января, 14 февраля и 14 марта.

Как рассказал заместитель директора по спорту ЦСО "Воронинские горки" Алексей Козлов, в соревнованиях (вне конкурса) также выступят и юные спортсмены младше 7 лет. Малыши будут преодолевать трассу в 200 метров. По итогам состязаний их наградят медалями, дипломами и сувенирами от партнеров.