Олимпийский Совет Тюменской области подвёл итоги 2020 года

Фото: Олимпийский Совет Тюменской области

Собрание Олимпийского Совета Тюменской области состоялось 24 декабря. Участники подвели итоги уходящего года, который стал для организации особенно продуктивным и успешным, и наметили планы на будущее.

В течение года члены регионального Олимпийского Совета продемонстрировали высокую активность в самых разных сферах и стали участниками множества проектов. Так, "олимпийцы" в режиме онлайн приняли участие в работе коллегии областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования, Общественного совета при департаменте, а также комиссии по предоставлению господдержки организациям в форме субсидии на финансовое обеспечение грантов Губернатора области в сфере физкультуры и спорта.

Члены Олимпийского Совета плотно взаимодействовали с региональным штабом Общероссийского народного фронта, принимали самое деятельное участие в реализации мероприятий партийного проекта Единой России "Детский спорт", дистанционно присутствовали на совещаниях и собраниях ОКР. Президент Олимпийского Совета региона, Олимпийская чемпионка Луиза Николаевна Носкова, вышла в число 100 финалистов всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика".

"Ярким показателем эффективности работы Олимпийского Совета Тюменской области является высокая оценка на федеральном уровне. По итогам отчетного года Всероссийский рейтинг качества товаров и услуг на основании данных Государственной службы статистики включил нас в почетную группу надежных предприятий, и организация заняла 20 место среди всех предприятий Уральского федерального округа", - отметила Луиза Носкова.

Особое внимание областной Олимпийский Совет вновь уделил ветеранам спорта. К примеру, в рамках проекта #МыВместе в День Победы, 9 мая, Луиза Николаевна лично поздравила ветеранов физической культуры и спорта, которые также получили адресную материальную помощь, выделенную Олимпийским Советом России. В честь XXXI Всероссийского олимпийского дня силами волонтеров ветеранам вручили праздничные продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты, столь важные в условиях пандемии.

На базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" для ветеранов биатлона проводятся тренировки. За командой закреплена член Олимпийского Совета, тренер ГАУ ТО "ОСШОР" Ольга Ивановна Мельник. Помимо этого для ветеранов спорта был организован конкурс эссе-воспоминаний "Нам есть, за что судьбу благодарить…".

Совместно с ОСШОР Л.Н. Носковой и Тюменским государственным университетом продолжилась работа в рамках Федеральной экспериментальной площадки "Совершенствование системы подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону посредством организационных, методических, технологических инноваций на основе модели межрегионального ресурсно-методического центра". В частности, в спортивных школах и физкультурно-оздоровительных центрах Тюменской области, где культивируются лыжные гонки и биатлон, на специально разработанной электронной платформе проведено онлайн-анкетирование.

В 2020 году Олимпийский Совет принял участие в грантовых конкурсах регионального и федерального уровней. Был реализован краткосрочный партнерский проект "Десант здоровья", во время которого предприятия Тюменской области прошли обучение по программе "Подготовка спортивных инструкторов на предприятиях и в организациях для проведения производственной гимнастики". Затем участники разработали и внедрили в своих трудовых коллективах программы по обучению основам здорового образа жизни и комплексу физических упражнений. Отдельно стоит отметить победу в гране Минспорта РФ на реализацию проекта "Воспитательный потенциал спортивной среды учреждений, реализующих программы спортивной подготовки по биатлону и лыжным гонкам".

"В рамках гранта мы провели уникальное исследование о трудностях и предпочтениях детских тренеров и юных спортсменов, составили социально-психологические портреты и тренеров, и спортсменов глазами друг друга и родителей подростков. По итогам исследования специалисты подготовили аналитический отчет с указанием проблемных зон, опорных позиций и точек роста в решении комплекса задач возрастного развития ребенка и этапа спортивной подготовки. Также проведены методические семинары-практикумы с привлечением тренеров и родителей спортсменов и образовательная очно-заочная сессия для тренеров на 72 часа", - отметила Луиза Носкова.

В 2020 году Олимпийский Совет провел несколько спортивно-массовых мероприятий: День зимних видов спорта, Всероссийский олимпийский день и День физкультурника. Члены Совета помогали в организации и проведении Всероссийских соревнований по биатлону на "Призы Олимпийских чемпионов Тюменской области". А с целью пропаганды ценностей олимпизма, чистого и честного спорта члены Олимпийского Совета (Носкова Л.Н., Чебоксаров В.В., Куклева Г.А., Мельник О.И.) продолжили участие в проекте Всероссийской благотворительной программы "Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России".

Также в течение года не останавливалась работа по подбору кандидатов для обучения в РМОУ по Олимпийской образовательной программе и поиску новых партнеров. Так АО "ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ" оказало спонсорскую помощь на приобретение лыж для ветеранов спорта по биатлону.