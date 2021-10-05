Проект "VR – технологии для здоровья и спорта" стартовал в Тюменской области

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Реализация проекта Олимпийского совета Тюменской области "VR – технологии для здоровья и спорта" стартовала сегодня, 4 октября. В рамках работы Федеральной экспериментальной площадки планируется с помощью передовых технологий усовершенствовать систему подготовки лыжников и биатлонистов.

Цель проекта – популяризация в регионе зимних базовых видов спорта, продвижение в подростковой среде ценности здорового образа жизни, тренировка навыков двигательной активности в лыжной гонке и стрельбе по мишени посредством специализированного программно-аппаратного комплекса на основе VR-технологий.

Основная задача проекта – разработка VR-тренажера и методических рекомендаций по его использованию, а затем – внедрение инновации в тренировочный процесс лыжников-гонщиков и биатлонистов. Кроме того, будет проведена и функциональная диагностика сердечно-сосудистой системы организма участников. Целевой группой являются подростки 14-16 лет из 6 муниципальных образований Тюменской области, а непосредственно созданием тренажера займутся обучающиеся детского технопарка "Кванториум" той же возрастной категории.

Задействованные в разработке кванторианцы имеют серьёзный опыт реализации VR-проектов и являются победителями региональных и всероссийских конкурсов и хакатонов по IT и VR-технологиям и победителями грантового конкурса компании "Газпромнефть Ямал". Работать юные ученые будут под руководством педагогов-наставников детского технопарка.

Будет проведена оцифровка лыжной трассы на примере областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Проект позволит познакомить более 500 детей с видами спорта "лыжные гонки" и "биатлон", даст возможность потренировать навыки прохождения трассы и огневых рубежей в виртуальной реальности.

Уже состоялась первая рабочая группа по проекту. Участники встречи разработали пошаговый график выполнения всех мероприятий. Начата работа над техническим заданием для разработки VR-тренажера. Окончание реализации проекта намечено на 30 сентября 2022 года.

"Большую часть как свободного, так и учебного времени современные подростки проводят за гаджетами, что часто приводит к гипертонии и гиподинамии. От того, насколько подвижен подросток, зависит, будет ли он сильным и выносливым во взрослом возрасте. Мы уверены, что за счет интереса ребят к "виртуальной реальности" можно использовать её как эффективное средство обучения и тренировки двигательных навыков. Также это повысит интерес и мотивацию к выполнению нормативов комплекса ГТО. Кроме того, проект "VR - технологии для здоровья и спорта" несёт и воспитательную нравственную составляющую в решении проблемы актуализации интеллектуального подросткового творчества", - отметила президент Олимпийского совета Тюменской области Луиза Носкова.

Проект имеет далеко идущие планы. На период до 2024 года совместно с детским технопарком "Кванториум" проработан вопрос по созданию VR-тренажеров по лыжному спорту и биатлону "VR-skier" для спортсменов с целью внедрения нового формата освоения технологий виртуальной реальности.

Проект "VR – технологии для здоровья и спорта" получил грант Губернатора Тюменской области на сумму 1 331 000 рублей. Проект будет реализован с участием спортсменов Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Тюменского, Упоровского и Уватского муниципальных районов.

Всего по решению объединенного экспертного совета победителями первого конкурса грантов Губернатора Тюменской области признаны 43 проекта 37 социально ориентированных некоммерческих организаций. Сумма распределенных средств составила чуть более 35 млн рублей, в том числе более 17 млн за счет софинансирования конкурса Фондом-оператором президентских грантов.

Партнерами проекта являются: ГАОУ ДОД ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер", ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой" и Интернет-издание NewsProm.ru. Отметим, что проект "VR – технологии для здоровья и спорта" реализуется при поддержке правительства Тюменской области и софинансировании Фонда президентских грантов.