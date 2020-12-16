Присоединиться к конкурсу "Тюмень спортивная 2020" может каждый

09:00 16 декабря 2020
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Сегодня, 16 декабря, в 17:00 в Тюмени в прямом эфире пройдёт городской конкурс физкультурной, спортивной работы "Тюмень спортивная" на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работ учреждений и организаций города Тюмени и выявления лучших спортсменов, тренеров, спортивных организаторов и волонтёров. 

Дистанционно присоединиться к просмотру прямого эфира с торжественной церемонией награждения победителей конкурса может любой желающий! Трансляция состоится на канале "Тюменское время" (21 канал кабельного телевидения). 

Также это знаковое событие в спортивной жизни города будет транслироваться на канале "ОТР - Общественное Телевидение России" и в социальных сетях: ВКонтактеОдноклассники и YouTube.

Теги: конкурсы , телевидение
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