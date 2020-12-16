Стартовали курсы повышения квалификации для тренеров по лыжным гонкам и биатлону

Фото: Олимпийский совет Тюменской области

Олимпийский совет Тюменской области и Институт физической культуры Тюменского государственного университета запустили онлайн-курсы для повышения квалификации "Технологии спортивной подготовки в биатлоне и лыжных гонках". Участие принимают более 160 специалистов со всей России.

Слушателями курса являются тренеры, педагоги дополнительного образования и руководители учреждений физкультурно-спортивной направленности, реализующих программы спортивной подготовки по биатлону и лыжным гонкам. Участники представляют Курганскую, Московскую, Вологодскую, Челябинскую и Тюменскую области, Красноярский край, Республику Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Занятия продлятся с 14 по 19 декабря в дистанционном формате с помощью видеоконференцсвязи. Курсы стартовали в рамках грантового проекта "Воспитательный потенциал спортивной среды учреждений, реализующих программы спортивной подготовки по биатлону и лыжным гонкам", который получил в этом году поддержку Минспорта РФ.

К организации обучения приглашены известные специалисты в научной и спортивной отрасли: Манжелей И.В., д.п.н., профессор; заслуженный тренер России Гурьев Л.А; Халманских А.В., к.п.н., доцент; Астафьев Н.В., д.п.н., профессор; Ушакова С.А., д.м.н., профессор; Шайтарова А.В. к.м.н., доцент; Христов В.В.., к.п.н.,доцент; Колунин Е.Т., к.б.н. доцент; Стародубцева И.В., к.п.н., доцент; Дмитриева С.В. к.п.н., доцент.

"Современный биатлон и лыжные гонки предъявляют высокие требования к работоспособности спортсменов. Для его достижения тренеры должны обладать высокими знаниями одновременно в области психологии и педагогики, учитывать возрастные особенности спортсмена, быть знакомыми с широким арсеналом медико-биологических средств и методами восстановления в условиях дефицита времени. Задача курса – восполнить возможные имеющиеся пробелы, аккумулировать все современные знания из разных сфер и затем внедрять их в тренировочный процесс, чтобы сделать наших спортсменов более здоровыми и успешными", - отметила президент Олимпийского совета Тюменской области, Олимпийская чемпионка Луиза Носкова.

В понедельник участники обсудили воспитание в спортивной среде образовательных организаций и опыт подготовки биатлонистов. Накануне, 15 декабря, была освещена тема "Этапы развития и кризисы спортивной карьеры". Среда, 16 декабря, будет посвящена биатлону. Эксперт расскажет о современной системе международных соревнований и основных условиях успешного выступления в них, а также осветит новые подходы к обучению стрельбе биатлонистов.

В четверг, 17 декабря, на повестке окажутся следующие темы: проблемы сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы у спортсмена и роль тренера в этом процессе; роль факторов питания в современной подготовке юных спортсменов; основы рационального управления спортивной подготовкой в циклических видах спорта.

В пятницу, 18 декабря, участники обсудят причины, виды и профилактику травм в лыжных гонках и биатлоне и узнают о возрастных психологических особенностях детей и их учете в спортивной деятельности.

В заключительный день курсов, 19 декабря, эксперты расскажут о конструктивных взаимодействиях субъектов спортивной подготовки и о психологических методах и приемах в деятельности тренера.

Помимо общения с преподавателями слушатели курса самостоятельно изучат ряд общеизвестных и широко освещаемых в спортивной литературе и учебно-методических пособиях по лыжным гонкам и биатлону тем и смогут задать экспертам появившиеся вопросы.