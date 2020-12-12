Матчи МФК "Тюмень" и "Динамо-Самара" покажут в прямом эфире

Фото пресс-службы МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" сыграет два матча с командой "Динамо-Самара" 12 и 13 декабря в рамках 8-го тура Париматч-Чемпионата России по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов Суперлиги сезона 2020-2021 гг.

Обе игры начнутся в 14:00 и пройдут без зрителей. Посмотреть за футбольными баталиями можно будет на телеканале "Тюменская время", где будет организована прямая трансляция при участии Ассоциации мини-футбола России.

Отметим, обе команды успели провели по 12 поединков в рамках чемпионата. "Тюмень" занимает вторую строчку в турнирной таблице после московского клуба "КПРФ". "Динамо-Самара" отстает на три очка, пишет "Вслух.ру".

В ноябре команды "Тюмень" и "Динамо Самара" уже встречались в рамках четвертьфинала Кубка России. В гостях и дома победила "Тюмень" – со счетом 2:4 и 3:2, благодаря чему команда вышла в полуфинал, где выйдет против "Торпедо" из Нижегородской области. Матчи пройдут 22 декабря и 21 января.