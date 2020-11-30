В Тюмени назвали лучших специалистов физической культуры и спорта

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В Тюменской области завершился дистанционный конкурс профессионального мастерства для специалистов физкультуры и спорта региона. Всего на конкурс было подано 73 заявки по трём номинациям, в финал вышли 19 участников.

Напомним, в номинации "Физическая культура" лучших выявляли специалисты дошкольных учреждений, номинация "Подготовка спортивного резерва" собрала тренеров-преподавателей и тренеров спортивной подготовки, а в номинации "Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства" участвовали специалисты общеобразовательных школ, педагоги дополнительного образования, спорторганизаторы, инструкторы по физической культуре и/или спорту, фитнес-тренеры.

Финальный этап включал в себя три конкурсных задания. Сначала участник представлял свою визитную карточку "Моё профессиональное кредо". Затем следовало случайное задание, а завершался конкурс актуальной темой – презентацией опыта "Анализ профессиональной деятельности (в период режима "повышенной готовности")". Оценивало выступления участников конкурсное жюри в составе директора ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва" Михаила Паутова, а также экспертов Института физической культуры Тюменского государственного университета.

В номинации "Физическая культура" на участие была подана 21 заявка. В финал вышли шесть инструкторов по физической культуре. В упорной борьбе победу одержала представитель детского сада №118 города Тюмени Ирина Князева. Второе место заняла Светлана Астафьева, (Новоселезнёвская СОШ). Третьей стала работник детского сада №119 города Тюмени Мария Кадочникова.

В номинации "Подготовка спортивного резерва" организаторы получили 14 заявок, в финал пробилась половина участников. В итоге лучшей стала тренер-преподаватель ДЮСШ Тюменского муниципального района Анжелика Рыбина. Серебро на счету тренера-преподавателя ДЮСШ "Центр дзюдо" города Тюмени Денис Мелюханов. Третье место занял Руслан Кяльбиев, тренер-преподаватель Казанской районной ДЮСШ.

Самой популярной стала номинация "Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства", на неё поступило 38 заявок от специалистов самого широкого спектра. В финал вышли шесть человек, а призерами стали учителя физической культуры. Победу уверенно одержал Александр Таланцев (СОШ №5 города Ишима). Второе место занял Евгений Беляев (Гимназия №1 города Тюмени), третье – Виталий Бондаренко (СОШ №38 города Тюмени).

Победители и призеры конкурса в каждой из номинаций получат дипломы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и крупные денежные призы: 50 тысяч рублей за первое место, 30 тысяч – за второе, 20 тысяч – за третье.

Помимо конкурсной комиссии выступления участников оценивало альтернативное жюри. По его заключению, в номинации "Физическая культура" места с первого по третье распределились следующим образом: Мария Кадочникова, Светлана Астафьева, Елена Краева (инструктор по физической культуре детский сад №79 города Тюмени).

В номинации "Подготовка спортивного резерва" альтернативное жюри также отдало победу Анжелике Рыбиной. Второе место занял тренер СШ Нижнетавдинского муниципального района Алексей Микерин, третьим стал тренер-преподаватель ДЮСШ "Фортуна" (Аромашево) Виктор Анаприюк.

Наконец, в номинации "Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства" альтернативное жюри признало победителем Рустама Аширбекова, учителя физкультуры Гимназии №49 города Тюмени. Второе место занял Александр Таланцев, третье – Виталий Бондаренко.

Также организаторы приготовили дополнительные награды. Победителем в номинации "За преданность профессии" стала Светлана Геннадьевна Астафьева. Победитель в номинации "Молодая надежда" – Виктор Игоревич Анаприюк.

Учредитель конкурса – Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Организатором и ответственным на проведения конкурса является ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва".

Добавим, что за процессом проведения финала конкурса могли следить все желающие. За три дня трансляции выступлений участников просмотрел 91 человек.

С протоколами конкурса профессионального мастерства для специалистов физкультуры и спорта Тюменской области можно ознакомиться на сайте Областной спортивной школы олимпийского резерва.