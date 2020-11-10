В Тюмени продолжается набор на занятия футболом

Детско-юношеская спортивная школа "Прибой" продолжает набор детей на отделение футбола. Тренировки проходят на базе СК "Строймаш" (ул. Индустриальная 49а). Доступны как платные, так и бесплатные занятия.

Футбол - самый популярный и массовый спорт в мире. Здесь важны скорость, точность движений, а также их скоординированность. Занятия этим спортом положительно скажутся и на психологическом развитии ребенка: он научится думать, рассчитывать каждый свой шаг, оценивать действия других игроков, планировать. Футбол - это команда, яркие эмоции и победы, друзья и первые спортивные успехи, крепкое здоровье и уверенность в своих силах, движение и жизнь.

Ребята 2008 и 2010 годов рождения приглашаются на просмотр, по итогам которого будет предложено зачисление в платную или бюджетную группу. Тренер - Вадим Владимирович Иванов, запись по телефону: +7 (912) 997-95-82.

Юные тюменцы 2013 года рождения могут записаться на бесплатные тренировки, а 2014-2016 годов рождения - на платные. Контактное лицо - Константин Владимирович Горелов, уточнить подробности можно по телефону: +7 (912) 394-25-67.

Тренировки с ребятами 2009-2010 годов рождения проводит Виталий Фёдорович Байдаков. Занятия идут по понедельникам, средам и пятницам с 8:00 до 9:30. Запись по телефону: 69-35-85.