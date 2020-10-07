Тюменки успешно выступили на Чемпионате России по триатлону

Чемпионат и первенство России по триатлону в дисциплине "дуатлон" прошли в Казани со 2 по 5 октября. По итогам выступления в активе тюменских спортсменов – два призовых места.

Дуатлон – вид триатлона, включающий в себя поочередно этап бега, этап велогонки и ещё один этап бега. Соревнования проводились на автодроме "Казань-Ринг Каньон". Сначала участников ждали индивидуальные соревнования, затем – эстафеты для команды из трёх человек.

В индивидуальной гонке среди женщин бронзовую медаль завоевала представительница Тюмени, мастер спорта Маргарита Овсянникова. Она преодолела 7 км бег, 30 км вело и еще 3,5 км бега, уступив лидеру всего лишь 45 секунд. Отметим, что еще одна тюменка, Оксана Рыбакова, остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

Успешно выступили наши спортсменки и в эстафете. Сборная Тюменской области в составе Маргариты Овсянниковой, Эвелины Богомоловой и Оксаны Рыбаковой заняла второе место с отставанием от победителя в полторы минуты. Дистанция для каждой участницы составляла 1 км бега, 5 км на велосипеде и снова бег 1 км.