Тюменские спортсмены стали призерами федеральных соревнований по дуатлону

Фото: Тюменская академия триатлона

Кубок России по дуатлону разыграли 6 сентября в Красноярске на острове Татышев. В соревнованиях приняли участие представители 12 регионов страны, в том числе – из Тюменской области. Воспитанница ГАУ ТО "ОСШОР" Эвелина Богомолова завоевала почетную бронзу среди женщин.

Также в этот день на острове Татышев определили победителей и призеров Кубка Федерации триатлона России по дуатлону. Иван Сушков из Тюменской области показал лучший результат среди мужчин.

Дуатлон – это вид триатлона, который включает в себя три этапа: бег – велоэтап – бег. На старт помимо тюменцев вышли спортсмены из Новосибирской, Московской, Кемеровской, Томской, Ростовской и Калужской областей, Приморского, Красноярского и Забайкальского краев, а также Башкортостана и Чувашии. Всего на старт вышли около 250 участников.