МФК "Тюмень" поборется за лидерство с клубом "Ухта" во втором туре чемпионата России

Фото пресс-службы МФК "Тюмень"

Шесть поединков второго тура Париматч-Чемпионата России по мини-футболу среди команд клубов Суперлиги сезона 2020-2021 г.г. состоятся 19 и 20 сентября. Каждая из шести команд проведет по две встречи.

Соперником МФК "Тюмень" станет "Ухта" из республики Коми, которая в настоящий момент замыкает турнирную таблицу, проиграв обе игры первого тура. В Екатеринбурге проходили поединки с "Синарой", которой "Тюмень" в прошлом чемпионате уступила бронзовые медали. Это послужило причиной смены главного тренера тюменского клуба. Сейчас тренером МФК "Тюмень" является Николай Иванов.

Тюменская команда сейчас занимает третье место турнирной таблицы, дважды обыграв команду из Сыктывкара "Новая генерация" в первом туре Париматч-Суперлиги со счетом 5:3 и 5:4. Лидером сейчас является "Синара", а второе место занимает "Динамо Самара", пишет "Вслух.ру".