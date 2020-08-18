Тюменцы снимают видео о занятиях спортом, создают фотоколлажи про ЗОЖ и рассказывают о своей спортивной семье

В Тюменской области в течение августа проходит ряд увлекательных конкурсов для взрослых и детей, посвященных занятиям спортом и здоровому образу жизни. Воспитанникам спортклубов предлагают проявить весь свой творческий потенциал: снять видеоролик, создать фотоколлаж, нарисовать рисунок, написать рассказ или сделать презентацию – простор для креатива большой, работы принимаются до 24 августа.

Детский заочный конкурс видеороликов "Один день из жизни спортсмена" стартовал с 1 августа. Принять в нем участие могут юные учащиеся спортивных организаций региона в возрасте от 15 до 17 лет. Главный приз – 10 тысяч рублей.

Чтобы стать участником, нужно любыми доступными средствами снять видеоролик в формате МР-4 продолжительностью от 2 до 5 минут, соответствующий теме конкурса, учитывающий специфику и ограничения режима повышенной готовности. Подать заявку могут учащиеся спортивных школ, спортивных организаций, детско-юношеских центров и центров спортивной подготовки Тюменской области.

Видеоролик и согласие на обработку персональных данных нужно отправить по электронной почте metod-osdushor72@mail.ru с пометкой "Конкурс видеороликов "Один день из жизни спортсмена". Каждый вправе предложить только одну работу.

Также с начала месяца проходит детский заочный конкурс фотоколлажей на тему "Пропаганда здорового образа жизни" среди воспитанников спортивных организаций региона в возрасте от 12 до 15 лет включительно. Участникам нужно создать фотоколлаж, созданный или снятый любыми средствами и отражающий тематику конкурса с учетом действия на территории Тюменской области режима повышенной готовности. При этом фотоколлаж не должен содержать более 7 снимков.

Работу вместе с согласием на обработку персональных данных следует отправить на электронный адрес metod-osdushor72@mail.ru с пометкой "Конкурс фотоколлажей на тему "Пропаганда здорового образа жизни".

Учащиеся спортивных учреждений региона в возрасте от 7 до 12 лет включительно могут принять участие в областном детском заочном конкурсе "Наша спортивная семья". Победитель получит 10 тысяч рублей. Для участия необходимо до 24 августа отправить в электронном формате на почту metod-osdushor72@mail.ru на выбор рисунок, стихотворение, презентацию, рассказ либо сочинение на тему "Наша спортивная семья". Обязательное условие – работы должны отражать тему конкурса в условиях режима повышенной готовности. Также к письму следует приложить согласие на обработку персональных данных, заголовок письма – "Конкурс "Наша спортивная семья".

После отправки своей работы на один из этих конкурсов нужно обязательно подтвердить свое участие по телефону: 8 (3452) 34-51-77.

Отметим, заявки на конкурс и свои творческие работы уже прислали несколько десятков тюменских подростков, которые занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни.

Узнать подробнее об условиях данных конкурсов можно на сайте Областной школы олимпийского резерва: "Один день из жизни спортсмена", "Пропаганда здорового образа жизни", "Наша спортивная семья".

Учредителем конкурсов является департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Организатор – ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва".