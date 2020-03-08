Новый тренер ФК "Тюмень" оценил возможности команды на сборах

Фото пресс-службы ФК "Тюмень"

Футбольный клуб "Тюмень" проводит тренировочные сборы под руководством обновленного тренерского штаба и нового тренера. Первый проходил в Абрау-Дюрсо, второй завершился в Турции 5 марта, заключительный вновь проведёт в Анталье с 12 по 26 марта, где сыграет в Кубке ПФЛ.

После отпуска в 2020 году тюменская команда начала тренироваться у нового наставника. Им стал Игорь Меньщиков, который ранее возглавлял волгоградский "Ротор", лидера ФНЛ прошедшего сезона. Тренерский штаб пополнил пополнили старший тренер Сергей Попков и тренер вратарей Тимур Касимов.

В ходе второго сбора тюменцы провели четыре контрольных матча. В двух из них уступили: "СДЮСШОР № 8" из Нур-Султана и "Велесу" из Москвы. Игра с "Химиком-Арсеналом" из Тулы и с "Олимпом" из Химок завершилась ничьей.

Игорь Меньщиков отметил, что за время двух сборов футболисты уже привыкли к требованиям обновлённого тренерского штаба, а тренер смог понять возможности спортсменов. Так, тренерский штаб приятно удивили Георгий Маргиев и Вячеслав Бардыбахин. Местные молодые ребята Егор Глухов и Данил Карпов уже вошли в основной состав из дублеров. Отметили и юного Едапина. В каждом матче планируется задействовать до четырёх юных футболистов, необходимых в игре ПФЛ по регламенту, пишет "Вслух.ру".

Первенство России в группе "Урал-Приволжье" возобновится 7 апреля. "Тюмень" в этот день на стадионе "Геолог" примет пермскую "Звезду".