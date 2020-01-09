В Тюмени пройдет первенство региона по синхронному фигурному катанию

Фото: Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Первенство Тюменской области по фигурному катанию на коньках "Тюменские узоры" в дисциплине "синхронное катание" состоится на базе крытого катка ДЮСШ "Прибой" 12 января.

В соревнованиях примут участие спортсмены детско-юношеских спортивных школ, училищ олимпийского резерва и других учреждений – команды девушек и юношей в возрасте от 9 до 17 лет. Первенство будет проходить по двум категориям: среди спортсменов 1 и 2 спортивных разрядов. По итогам выступлений будут определены победители и призеры путем подсчета полученных баллов. Наибольшее количество баллов гарантирует команде победу.

Официальное начало соревнований – 12 января в 14:00.

Мероприятие организовано при поддержке Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Отметим, в Тюмени первая группа синхронного катания на коньках была организована лишь пару лет назад – это команда "Астарта". Поначалу фигуристы украшали показательными выступлениями хоккейные матчи и другие значимые мероприятия региона, а затем стали выступать на соревнованиях. За короткий срок спортсмены и тренеры добились высоких результатов, и вот уже в конце 2019 года "Астарта" завоевала главный приз Краевых соревнований по фигурному катанию на коньках "На призы А.Е. Урманова" в Сочи.