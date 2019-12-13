"Прибой" получил награды конкурса "Тюмень спортивная"

15:21 13 декабря 2019
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Фото: ДЮСШ "Прибой"

Накануне, 12 декабря, в областной столице состоялись финал и подведение итогов городского конкурса физкультурной и спортивной работы "Тюмень спортивная". За победу конкурсе боролись более 280 участников. Коллектив ДЮСШ "Прибой" добился сразу четырех наград.

ДЮСШ "Прибой" выиграла в номинации "Лучшая постановка физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях города Тюмени". Артур Петросьянц, тренер-преподаватель отделения футбола высшей квалификационной категории, выиграл в номинации "Лучший детский тренер".

Волейбольная команда ДЮСШ "Прибой" под руководством Ольги Ескиной получила заслуженное звание "Лучшей юношеской спортивной команды". А гиревик Алексей Рябков выиграл в номинации "Гордость Тюмени", которая собрала больше всего участников - в этой номинации было подано сразу 92 заявки.

Теги: награды , Прибой
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