Масштабный танцевальный турнир на Кубок ТСК "Прибой" пройдет в Тюмени в 2020 году

Фото: ДЮСШ "Прибой"

Официальные соревнования муниципального образования города Тюмени по танцевальному спорту на Кубок ТСК "Прибой" пройдут 29 февраля 2020 года в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а). Свои танцевальные программы представят спортсмены разных возрастных категорий со всей России.

Участники продемонстрируют зрителям и судьям свои выступления по европейской и латиноамериканской программам. По итогам соревнований финалистов и участников наградят медалями и дипломами, победители и призеры получат кубки, медали, дипломы и призы от организаторов и партнеров.

Отметим, турнир на Кубок ТСК "Прибой" стал уже традиционным, количество участников соревнований растет с каждым годом. В 2018 году за место на пьедестале и награды боролись 700 пар из 15 городов России, представляя 33 танцевальных клуба восьми регионов: Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, Курганской, Свердловской, Омской, Томской областей, Удмуртской Республики.

В 2019 году турнир собрал уже порядка 1000 пар из Уральского Федерального округа и других регионов России. За соревнованиями наблюдали порядка 5000 тысяч зрителей и сотни следили за выступлениями танцоров в режиме онлайн, подобный ажиотаж ожидается и на Кубке ТСК "Прибой" 2020 года.

Организаторы турнира - Федерация массового танцевального спорта города Тюмени и танцевально-спортивный клуб "Прибой". Учредители: Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Федерация танцевального спорта Тюменской области.

Информационными партнерами выступают: проект "Афиша Тюмень", Интернет-издание "NewsProm.Ru", Информационное агентство "Тюменская линия", информационный проект "ТопТюмень".

Помимо танцевальной программы, для гостей турнира будут работать презентационные стенды партнеров соревнований. Здесь будет представлен дегустационный стенд АО "Золотые луга", где можно будет зарядиться энергией полезных и вкусных кисломолочных напитков. Мультибрендовый магазин корейской косметики KEAUTY презентует продукты для ухода и красоты. Принимаются заявки от других компаний на участие в данном масштабном мероприятии в качестве партнеров.

СДЮСШОР "Прибой" основана в феврале 1964 года. В 2001 году школа получила статус – Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В 2008 году была реорганизована в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 20.11.2015 МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" переименовано в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени. Спортивная школа имеет в своем распоряжении три современных спортивных комплекса — СК "Прибой", СК "Строймаш", каток "Прибой". Учреждение осуществляет свою деятельность по направлениям: бокс, греко-римская борьба, футбол, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, пауэрлифтинг, регби, гиревой спорт, спортивные танцы (танцевально-спортивный клуб "Прибой" создан 14.01.2016), а также эстетическая гимнастика, айкидо, рок-н-ролл и модульные программы, С 20019 года "Прибой" носит статус ДЮСШ. С 2009 года директор учреждения – Александр Яковлев.