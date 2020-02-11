Танцевальные соревнования на Кубок ТСК "Прибой" будут транслировать онлайн

Фото ТСК "Прибой"

Прямую трансляцию российских соревнований категории А, других официальных соревнования муниципального образования города Тюмени по танцевальному спорту "Кубок ТСК "Прибой" – 2020 организует агентство LiveUral на площадке проекта "Афиша Тюмень". Турнир состоится 29 февраля 2020 года в спортивном комплексе "Строймаш".

Спортсмены с Уральского Федерального округа и других регионов России соберутся на ежегодном масштабном турнире. 28 февраля участники пройдут предварительную регистрацию и 29 февраля в течение всего дня будут представлять свои программы в нескольких отделениях: утреннем, дневном и вечернем.

Состязание будет проходить на двух площадках СК "Строймаш", каждая из которых площадью 200 квадратных метров. У тех, кто не сможет посетить яркое зрелище, есть возможность посмотреть онлайн-трансляцию с танцевальных площадок, которую организуют профессионалы агентства LiveUral в группе "Афиша Тюмень" ВКонтакте https://vk.com/afisha_kto.

Для тех, кто собирается посетить соревнования лично, продажа билетов будет открыта в день соревнований, 29 февраля.

Зрителей ждут зрелищные выступления спортсменов в разных возрастных категориях – от малышей до сеньоров. Танцевальные пары продемонстрируют зрителям и судьям европейскую и латиноамериканскую программу, а самые юные танцоры исполнят вару-вару и польку.

Главный судья – Елена Колобова из Москвы, судья всероссийской и международной категории WDSF, а судьей по подбору музыкального сопровождения в этом году выступит диджей Евгений Кустов из Пензы, известный своими миксами на популярные хиты и современную музыку под танцевальные биты.

Отметим, ежегодно в турнире на Кубок ТСК "Прибой" принимают участие сотни пар из разных регионов. Рекордным по количеству участников стал 2019 год, тогда в соревнованиях приняли участие 1000 пар из Уральского федерального округа и других городов России. Онлайн-трансляцию смотрят более 5000 зрителей.

Организаторы турнира: Федерация массового танцевального спорта города Тюмени и танцевально-спортивный клуб "Прибой".

Учредители: Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Федерация танцевального спорта Тюменской области.

Информационными партнерами выступают: проект "Афиша Тюмень", Интернет-издание "NewsProm.Ru", Информационное агентство "Тюменская линия", информационный проект "ТопТюмень".

Для гостей мероприятия будут работать презентационные стенды партнеров соревнований. Здесь будет представлен дегустационный стенд АО "Золотые луга", где можно будет зарядиться энергией полезных и вкусных кисломолочных напитков. Мультибрендовый магазин корейской косметики KEAUTY презентует продукты для ухода и красоты.

Принимаются заявки от других компаний на участие в данном масштабном мероприятии в качестве партнеров. Партнер учреждения - ПАО "Фортум".