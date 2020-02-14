56 лет назад в Тюмени появилась спортшкола "Прибой"

Фото Владимира Огнева

Детско-юношеская спортивная школа "Прибой" г. Тюмени празднует дату своего основания. 14 февраля 1964 года состоялось официальное открытие спортклуба. За 56 лет учреждение несколько раз меняло свой статус, открывало новые корпуса, расширяло число секций, но неизменно оставалось любимым местом для тренировок мальчишек и девчонок со всего города.

"Прибой" начал свою историю со спортивной школы судостроительного завода в 1961 году. Под руководством опытных спортсменов-заводчан тюменские мальчишки усердно здесь тренировались. 14 февраля 1964 года за успехи, достигнутые в организации физкультурной работы, за массовость и спортивные достижения коллективу было присвоено звание "спортивного клуба". Тогда же он получил и название "Прибой" - его предложил директор предприятия Петр Потапов, ныне – Почетный гражданин Тюмени.

Только за 1965 год в "Прибое" было подготовлено три мастера спорта, семьдесят перворазрядников. В 1974 году силами рабочих был проведен капитальный ремонт бывшего помещения клуба. Спортсмены получили для занятий игровой зал, зал для борьбы, зал штанги, шахматный клуб, зал настольного тенниса, вспомогательные помещения: раздевалки, душевые.

В здание по адресу проезд Борцов Октября, 2 спортшкола переехала в 1982 году. В 2001 году получила статус - Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва.

26 июня 2009 года "Прибой" переехал в новое здание спортивного комплекса. В 2012 году к учреждению присоединили СК "Строймаш", в 2013 году прошла торжественная церемония открытия ледового комплекса "Прибой".

В настоящее время все три корпуса – современные, оборудованные всем необходимым для занятий спортом. Комплекс "Прибой" примечателен маяком. На него сразу обращают внимание!

2019 год стал юбилейным: спортивной школе "Прибой" исполнилось 55 лет со дня основания. За этот период удалось достичь больших результатов – здесь воспитали победителей и призеров соревнований различного уровня, ежегодно увеличивали число обучающихся и количество культивируемых видов спорта, вели постоянную работу на повышение качества дополнительного образования и просто помогали растить здоровых влюбленных в спорт детей.

"Несмотря на серьезный возраст и бесценный опыт, "Прибой" никогда не останавливается на достигнутом. Каждый день мы работаем для вас с душой, помня о конечной цели нашей деятельности – создание условий для формирования здоровой и гармоничной личности. И достижение определенного результата для нас лишь повод ставить новые, еще более серьезные и амбициозные задачи и цели", - отмечает директор МАУ ДО ДЮСШ "Прибой" Александр Яковлев.