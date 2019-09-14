В Тюменском районе развивают мини-футбол

Площадки для мини-футбола открылись в поселке Андреевский и в селе Созоново Тюменского района. Данные объекты выбрали сами жители в ходе рейтингового голосования.

Как рассказали в пресс-службе главы Тюменского района, раньше погонять мяч местные ребята могли только на обычном поле. А в Адреевском новая площадка сменила зал спорткомплекса.

"С появлением спортивной площадки в Созоново резко выросло число желающих заниматься футболом", - отмечает инструктор по спорту Центра физкультурной и спортивной работы "Лидер" Тюменского района Юрий Кашин. А открытие площадки в Андреевском, надеется глава муниципального образования РаильХуснуллин, поможет местной футбольной команде достичь новых высоких результатов.

Площадки разместились в центральной части населенных пунктов, рядом со школами и другими спортивными объектами. Они не пустуют даже в вечернее время: играть в футбол допоздна позволяет современное освещение. Также площадки оснащены необходимым многослойным покрытием и ограждением.

В день открытия здесь прошли дебютные мини-футбольные турниры, собравшие и детвору и взрослых.