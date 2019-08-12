Extreme Expo предлагает спортивно отпраздновать 75-летие Тюменской области

В День Тюменской области-2019, 16 августа, на набережной Туры в 17:00 стартует фестиваль "Экстрим ЭКСПО". Главным его отличием от предыдущих станет серию открытых мастер-классов от профессиональных спортсменов. Участвовать в гних смогут все желающие, независимо от возраста.

Попробовать свои силы участники фестиваля смогут в нескольких видах спорта:

Скалолазание: мастер-классы под руководством Тюменской областной федерации скалолазания пройдут на скалодроме, установленном на пешеходном мосту.

ММА: мастер-класс "Ударная техника в ММА" под руководством тренеров клуба ЦЕНТР ММА. занятия проведут Сергей Курильченко – профессиональный боец ММА, чемпион Европы и мира по тайскому боксу, Альберт Хайруллин – профессиональный боец Муай Тай (11 боев в Тайланде), чемпион Европы и мира;

Чирлидинг: мастер-классы от лучших российских атлетов, Федерация чирлидинга Тюменской области.

Воркаут: мастер-классы от лидеров спортивно-молодежного движения Street workout.

Кроссфит: мастер-классы по развитию силы, выносливости и ловкости от фитнес-клуба CrossFit GUDRON.

Силовой экстрим от фитнес-клуба SibearianFit.

Мастер-классы по футбольной панне и RC Drift, выступления творческих коллективов Тюмени и контест по скейтбордингу и BMX.

Иван Шмонин, организатор фестиваля Extreme Expo:

Обычно мы проводим "Экстрим ЭКСПО" в формате спортивно-зрелищного шоу, где главные герои – это сильнейшие атлеты из разных направлений спорта, которые соревнуются между собой. В этот раз мы хотим сфокусировать внимание на гостях и жителях города! Для них мы организовываем мастер-классы практически на каждой заявленной площадке и каждый вид спорта станет максимально доступным для гостей фестиваля.

Организаторами фестиваля являются правительство Тюменской области, администрация Тюмени и Extreme Team при поддержке департамента по спорту и молодежной политике горадминистрации, департамента культуры Тюменской области.