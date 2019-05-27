Александр Шиков стал чемпионом России в дисциплине скорость

Тюменский спортсмен Александр Шиков стал чемпионом России по скалолазанию в дисциплине "скорость". Состязания прошли на минувшей неделе Красноярске.

В полуфинале Александр обогнал земляка Владислава Деулина — 5,57 секунды против 5,68. В финале Дмитрия Тимофеева (Пермский край) Шиков опередил на одну сотую долю секунды — 5,54 против 5,55.

Александр Шиков в третий раз стал чемпионом России. Первые два золота были завоеваны в 2016 и 2017 годах, а в 2018-м Александр был серебряным призером.

С бронзовой наградой вернулась с чемпионата России тюменка Мария Красавина.

"Спортсменка весь турнир выступала на высоком уровне, стабильно показывая времена быстрее 8 секунд. Единственная ошибка пришлась на полуфинал с Елизаветой Ивановой (Свердловская область), которая в итоге стала чемпионкой. Бронзу Красавина выиграла по итогам малого финала, выиграв забег у другой тюменки Екатерины Баращук — 7,92 против 8,68", — сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.