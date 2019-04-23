Более 600 юных спортсменов выступили в Детской лиге дзюдо Тюменской области

В центре "Тюмень-дзюдо" определились финалисты Детской лиги Тюменской области. Проект стартовал в декабре 2018 года, в течение шести предварительных этапов на татами выступили более 600 юных дзюдоистов из 50 команд, представляющих Екатеринбург, Курган, Сургут, Тюмень и муниципальные образования Тюменской области.
В Детской лиге дзюдо соревновались спортсмены 2005–2006 и 2007–2008 годов рождения. По итогам выступлений были определены по 16 лучших команд в каждой возрастной категории, которые продолжат борьбу в финале 12 мая, сообщили в центре "Тюмень-дзюдо".
Среди финалистов до 15 лет: "ЦОП-2", "Спортклуб "Медведь" (Курган), "Бусидо-1", "Родина" (Екатеринбург), "Кижеватовец", "Тура", "Молодогвардейцы", "Центр дзюдо", "Виктория" (Екатеринбург), "Лидер" (Тобольск), "Тайфун", "ЦОП-1", "СОШ №89", "Нижняя Тавда", "Кадеты" и "СОШ №68-1".
У мальчиков до 13 лет лучшими стали "ЦОП-2", "Родина" (Екатеринбург), "Виктория" (Екатеринбург), "Сургут" (Сургут), "Лидер" (Тобольск), "Новый Поток", "Кадеты", "Мир борьбы-1", "Спортклуб "Медведь" (Курган), МОШ №89, "Нижняя Тавда", "Кижеватовец-1", "Молодогвардейцы", "Динамо", "Тура" и "Голден Тим".
Организаторами Детской лиги дзюдо Тюменской области являются Тюменская областная общественная организация "Объединенная федерация дзюдо и самбо" и ГАУ ТО "Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".
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