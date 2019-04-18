GEOsport предлагает тюменцам весеннее преображение с максимальной выгодой

С приходом весеннего тепла многим хочется обновлений: посетить косметолога, пройти курс массажа, записаться на тренировку или, наконец, начать ходить в бассейн в предвкушении отдыха на море. Увы, зачастую не так легко соотнести свои желания с возможностями. Но только не этой весной.

Специально к горячему весеннему сезону фитнес-клуб "GEOsport" разработал особую лимитированную карту "GEOmax". Это настоящий пропуск в мир красоты и здоровья на максимально выгодных условиях. Карта включает в себя полный спектр услуг фитнес-клуба "GEOsport" и территории красоты и здоровья "GEOwellness". Всего одна карта дает ее владельцу возможность совмещать тренировки и отдых в одном месте, что максимально удобно в условиях современного города. "GEOmax" включает в себя карту фитнес-клуба и 10 000 рублей депозита, которые можно потратить на любые услуги как фитнес-клуба, так и велнес-центра.

"GEOwellness" предлагает своим клиентам широкий спектр услуг: маникюр, педикюр, шугаринг, все виды массажа, эстетику лица, кедровую бочку и, конечно, спа-программы.

Новинка сезона – коллариум . Это специальное устройство, которое поможет обрести ровный и здоровый загар без вреда для здоровья.

Услуги фитнес-клуба, предоставляемые картой "GEOmax", неограниченны. Владелец карты может посещать тренажерный зал и групповые тренировки, бассейн и сауну без ограничения по времени, и даже персональные тренировки.

Сезонная карта имеет ограниченный тираж, доступна для оформления уже сейчас, и выгода по ней достигает 16 000 рублей. Еще никогда комплексный подход к уходу за собой не был таким выгодным, удобным и продуманным. Убедитесь в этом сами с картой "GEOmax".

Оставить заявку на оформление карты или задать интересующие вопросы можно по телефону: 691-609 или посетив клуб "GEOsport" на Севастопольской, 2/3.