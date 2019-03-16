Теннисисты Сладковского района успешно выступают на соревнованиях

Юные теннисисты Сладковского района Тюменской области под руководством тренера Абдуллата Беримжана за шесть лет занятий заняли множество призовых мест на областных соревнованиях. Всего в группах молодого специалиста занимается более 60 детей, пишет "Тюменская область сегодня".
"Ребята нацелены на результат, – отметил он. – Можно подумать, что настольный теннис — это просто перебивание мяча, но на самом деле этот вид спорта имеет много технических особенностей, которые нужно освоить и несколько тысяч раз повторить, чтобы правильно играть".
Абдуллат уверен, что самое важное в работе тренера – увлечь ребят и организовать их.
"К каждому ребенку нужно найти индивидуальный подход и добиться того, чтобы дети взаимодействовали в группе как единая команда. Настольный теннис для меня – смысл жизни и детская мечта, поэтому стараюсь передать детям свою любовь к этому виду спорта, стремлюсь к тому, чтобы им занималось как можно больше детей".
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