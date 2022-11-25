Юные теннисисты России выступят на первенстве в Тюмени

Фото Федерации тенниса Тюменской области

С 26 ноября по 4 декабря в Тюмени в первенстве области по теннису в теннисном центре (ул. Федорова, 8) будут соревноваться около 150 спортсменов из Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Уфы, Омска, Иркутска и других городов.

Игры состоятся между юношами и девушками двух возрастных категорий - 9-10 лет и 15 лет и моложе. В программе заявлены как одиночные, так и парные матчи. Соревнования пройдут по олимпийской системе с добавлением второго круга.

Галактионов Виктор, исполнительный директор федерации тенниса Тюменской области:

Первенство Тюменской области – отличный шанс для спортсменов посоревноваться с очень сильными игроками России. У нас большие надежды на тюменских теннисисток из категории "15 лет и младше". В этой категории выступает Надежда Шабалина. У нее отличные результаты, и мы рассчитываем на ее успешное выступление!

Для теннисистов турнир имеет большое значение, так как позволит спортсменам улучшить свои рейтинговые показатели. За каждый проход в следующий круг спортсменам начисляются очки, которые будут занесены в общероссийский рейтинг. В дальнейшем благодаря рейтингу теннисисты смогут заявиться для участия в более крупных соревнованиях.