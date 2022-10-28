Большой новый теннисный центр открылся в Тюмени

13:56 28 октября 2022
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Теннисный центр "ЛИДЕР" открылся на улице Народной  Тюмени. Строительство теннисного центра началось весной 2019 года застройщиком группы компаний "ТИС" по инициативе ООО "Гарантия" и руководителя федерации тенниса Тюменской области Виктора Беличенко.

Теннисный центр "ЛИДЕР" ‒ это спортивный объект нового поколения общей площадью 9691 м², который вмещает в себя 24 корта (из них 12 открытых кортов с грунтовым покрытием и 12 крытых кортов с покрытием Хард), соответствующих требованиям и стандартам международной федерации тенниса ITF. Помимо этого, на территории центра есть массажный кабинет, комфортная лаунж-зона, фитнес-зал, просторный зал для проведения групповых и индивидуальных занятий по общей физической подготовке, ритмике и растяжке, спортивный зал с тренажерами и профессиональным оборудованием для силового тренинга, кардиотренировок и занятий специальной физической подготовкой. Все залы оборудованы современными комфортными раздевалками с душевыми кабинами. Примерная посещаемость центра рассчитана на 1500 человек в день.

С напутственными словами к коллективу центра, к спортсменам, гостям события и жителям города обратятся заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, представители федерации тенниса Тюменской области, УФО, ХМАО-Югры, профессиональные спортсмены и ветераны большого тенниса.

Занятия в центре рассчитаны на любителей и спортсменов уже с 4 лет. Для малышей предусмотрены детские группы "Pre-теннис 3-4 года" (занятия родителей вместе с детьми); "Красный мяч" (4-6 лет, 6-8 лет, 9-10 лет).

Большой теннис – один из престижных видов спорта, который набирает обороты и пользуется большим спросом среди населения. И Тюменская область не исключение. Только в 2021 году большим теннисом занималось более пятисот человек в Тюмени, Тобольске, Заводоуковском и Голышмановском городских округах. В основной состав сборной команды Тюменской области по теннису входят 7 спортсменов.

Благодаря новому спортивному объекту наш регион пополнится новыми звездами спорта и усилит работу по реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни!" в рамках национального проекта "Демография".

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