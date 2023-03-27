Теннисисты-колясочники сразятся за победу в чемпионате Тюменской области

Фото: Тюменская организация ВОИ

Чемпионат Тюменской области по теннису на колясках среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата пройдет с 8 по 10 апреля в Центре дзюдо Тюмени.

Теннис на колясках – увлекательный, динамичный, эмоциональный вид спорта. Для кого-то он является эффективной реабилитацией, возможностью найти себя в жизни, реализовать себя в профессиональной деятельности, для кого-то – это образ жизни, проведение время с товарищами, единомышленниками.

Чемпионат Тюменской области по теннису на колясках проводится с целью развития и популяризации Паралимпийских видов спорта в Тюменской области, для выявления сильнейших спортсменов и включение их в сборные команды Тюменской области, для подготовки и участия в межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях.

В чемпионате примут участие мужчины и женщины (личный зачет), сыграв три сета в своих категориях, парный разряд составит два сета. Победители турнира определятся по наибольшему количеству набранных очков.

Организаторами соревнований являются: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Региональная общественная организация "Федерация спорта лиц с поражением ОДА Тюменской области", Центр дзюдо города Тюмени, Центр спортивной подготовки.