Второй этап турнира "Выбираю футбол" пройдет на поле СК "Строймаш"

Второй этап соревнований по мини-футболу для несовершеннолетних "группы риска" среди образовательных учреждений "Выбираю футбол" на кубок Общественной молодежной палаты VI созыва при Тюменской областной Думе состоится в Тюмени 17 марта.

Начало соревнований в 9:00 в СК "Строймаш" (Индустриальная, 49а). На поле выйдут восемь команд. В их составе – не профессиональные футболисты, а дети из городских дворов. Наставником сборных выступает Футбольная школа "Спартак-Юниор". Участниками турнира являются ребята, требующие особого педагогического подхода, так как оказались в сложной жизненной ситуации: кто-то стоит на внутришкольном учете или в комиссии по делам несовершеннолетних, дети из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, дети, оставшиеся без родителей. Игры пройдут в двух возрастных группах: от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет.

Заключительные игры, награждение участников, победителей, а также дружеский матч победителей с командами общественной молодежной палаты, УМВД города Тюмени запланирован на 7 апреля.

Задача, которую ставят организаторы турнира, – предложить детям альтернативу улице. Новым выбором участников команд может стать футбол или другой вид спорта.

Турнир проводит Общественная молодежная палата VI созыва при Тюменской областной Думе совместно с ДТиС "Пионер" при поддержке ДЮСШ "Прибой", футбольной школы "Спартак Юниор" Тюмень, ПК "Молоко", УМВД России по Тюменской области и Тюмени.

Справки по телефонам: 29-02-10 (доб. 148) или 8 (952) 67-55-299 (Богатова Гульнара Тагировна).