Футболисты "Тюмени" сыграют с "Сибирью"

Фото официальной группы ФК «Тюмень»

ФК "Тюмень" сыграет с командой "Сибирь" в Новосибирске 3 марта. Эта игра станет первой для тюменцев после возобновления чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ), пишет "Вслух.ру".

Сейчас ФК "Тюмень" и "Сибирь" - соседи по турнирной таблице. Напомним, что по итогам прошлого сезона "Тюмень" вылетела из ФНЛ - клуб занял лишь предпоследнее, 19-е место. Однако в итоге в новом сезоне не смогли принять участие краснодарская "Кубань", астраханский "Волгарь", ФК "Сахалин" и московский "Арарат". Несмотря на вылет по спортивному принципу, "Тюмень" сохранила прописку во втором по силе российском футбольном дивизионе.

Каждый из 13 оставшихся в чемпионате туров для "Тюмени" - как мини-финал: после 24 матчей со всего лишь 5 победами и 24 очками в активе тюменские футболисты занимают 18 место в турнирной таблице и идут в зоне вылета, отставая от спасительного 15 места (его занимает волгоградский "Ротор") на 4 очка. Поэтому каждый из оставшихся в сезоне матчей будет для "Тюмени" борьбой за выживание.