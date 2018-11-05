Любители шахмат приняли участие в тюменском областном фестивале

Автор фото: Михаил Кривощёков, источник: Молодёжный социально-деловой центр в Ялуторовске

Областной шахматный фестиваль "Буквоед" прошел в октябре в Ялуторовске. На мероприятии собрались 120 любителей интеллектуальной игры, организаторов выступил ялуторовский шахматист Ильнур Гимадутдинов.

Ильнур Гимадутдинов познакомился с шахматами в пять лет, но играть осознанно начал в юношеском возрасте. Затем он окончил отделение "шахматы" Челябинского института физической культуры. На фестиваль он пригласил ка старых друзей, так и начинающих шахматистов. На фестивале собрались участники из Ялуторовска, Тюмени, Заводоуковска, Сургута, Кургана и других городов России.

Соревнования шли два дня: в первый из них предлагалось сыграть в быстрые шахматы, во второй – в блиц-турнир. Возраст участников был неограничен, поэтому и номинаций получилось много: от юношей до ветеранов. Самому возрастному шахматисту фестиваля исполнилось 90 лет.

По итогам двух дней определили победителе в каждой из возрастных категорий, а также абсолютного чемпиона, чей суммарный результат в двоеборье оказался самым впечатляющим. Кубок победителя вручили тюменцу Роману Овечкину, пишет "Тюменская область сегодня".