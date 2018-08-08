ТСК "Прибой" объявляет набор детей на спортивные бальные танцы

Танцевально-спортивный клуб "Прибой" объявляет набор мальчиков и девочек в возрасте от 3-6 лет для занятия спортивными бальными танцами.

Если ребенок подвижен и активен, у него хорошо развито чувство ритма, то ему как нельзя лучше подойдут занятия спортивными бальными танцами. Как отмечают педагоги, начать заниматься данным видом спорта необходимо именно в раннем возрасте, чтобы дети привыкали к определенной нагрузке.

Главная цель занятий – всестороннее развитие ребенка. В процессе тренировок у детей повышается физическая выносливость, развивается моторика и координация движений, а главное - умение работать в команде. Профессиональные преподаватели научат чувствовать ритм, слышать музыку и красиво двигаться, держа прямую осанку и спину. Также у спортсменов развивается гибкость, ловкость, пластичность и способность выражать свои чувства и эмоции через искусство танца. Талантливые ученики выступают на соревнованиях разного уровня, что является отличной возможностью показать все свои умения и навыки, наработанные на тренировках.

Занятия проходят в дружелюбной обстановке, где часто используется игровая методика. Это помогает детям быстро адаптироваться на тренировках и сформировать позитивное отношение к танцам.

Запись по телефону: 8-922-267-6433.