ТСК "Прибой" набирает детей 3–6 лет на спортивные бальные танцы

Танцевально-спортивный клуб ТСК "Прибой" объявляет набор детей с 3–6 лет на новый 2019–2020 учебный год для занятий спортивными бальными танцами. В программе обучения: европейские и латиноамериканские танцы, элементы современных и диско танцев, занятия хореографией, общей физической подготовкой.

Главная цель занятий — всестороннее развитие юного спортсмена. В процессе тренировок у ребенка повышается не только физическая выносливость, но и развивается моторика, координация движений и умение работать в команде.

Профессиональные преподаватели научат чувствовать ритм, слышать музыку и красиво двигаться под нее, держа прямую осанку и спину. Танцевальная жизнь невероятна насыщенна и интересна.

Это огромный круг общения среди людей, занятых спортом и имеющими цели, постоянная здоровая конкуренция, непрерывное развитие и совершенствование.

Танцы — это образ жизни. Присоединяйтесь! Подробности: https://www.instagram.com/tskpriboy/

Запись по телефону ☎+79222676433