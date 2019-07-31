ТСК "Прибой" набирает детей 3–6 лет на спортивные бальные танцы

Танцевально-спортивный клуб ТСК "Прибой" объявляет набор детей с 3–6 лет на новый 2019–2020 учебный год для занятий спортивными бальными танцами. В программе обучения: европейские и латиноамериканские танцы, элементы современных и диско танцев, занятия хореографией, общей физической подготовкой.
Главная цель занятий — всестороннее развитие юного спортсмена. В процессе тренировок у ребенка повышается не только физическая выносливость, но и развивается моторика, координация движений и умение работать в команде.
Профессиональные преподаватели научат чувствовать ритм, слышать музыку и красиво двигаться под нее, держа прямую осанку и спину. Танцевальная жизнь невероятна насыщенна и интересна.
Это огромный круг общения среди людей, занятых спортом и имеющими цели, постоянная здоровая конкуренция, непрерывное развитие и совершенствование.
Танцы — это образ жизни. Присоединяйтесь! Подробности: https://www.instagram.com/tskpriboy/
Запись по телефону ☎+79222676433
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