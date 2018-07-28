Дзюба уже в Тюмени. Он сыграет здесь первый раз после чемпионата мира

Нападающий сборной России Артем Дзюба в составе ФК "Зенит" прибыл в Тюмень, где клуб из Санкт-Петербурга откроет в воскресенье сезон.

Свой первый матч чемпионата России среди команд премьер-лиги питерцы проведут против "Енисея" из Красноярска - домашний стадион сибиряков находится на реконструкции перед Универсиадой-2019.

Игра пройдет 29 июля и начнется в 16:00 по тюменскому времени. Для болельщиков "Зенита" выделены сектора 16, 17 и 18, но попасть на гостевой сектор смогут либо владельцы сезонных абонементов текущего сезона на стадион "Санкт-Петербург", либо болельщики, внесенные в списки, предоставляемые официальным фан-клубом сине-бело-голубых (электронная почта fanclub@fc-zenit.ru), либо обладатели прописки в Санкт-Петербурге или Ленинградской области при предъявлении паспорта.