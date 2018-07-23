"Стальной характер" в Тюмени поменяет формат

Абсолютно новый формат летнего экстремального забега "Стальной характер" ждет тюменцев в августе. Впервые можно будет выбрать трассу – 5 или 10 километров, а еще установить личный зачет по времени. На первой дистанции участников забега ждет 20 испытаний различной сложности, на второй – на пять больше. Кроме того, в этом году можно будет попробовать себя в категории "Любители" или "Профессионалы".

Еще одно нововведение – каждый получит пакет участника. Он содержит фирменную медаль тюменской серии забегов "Стальной характер", сертификат участника и силиконовый браслет. На этот раз предусмотрен стартовый сбор с участников – от 200 до 700 рублей в зависимости от времени регистрации и формата участия. Средства пойдут на формирование призового фонда – лучшие в категории профи получат денежные призы от 5 до 50 тысяч рублей.

"Это третье мероприятие тюменской серии забегов. Первым был "Стальной характер", проходивший в Тобольске, вторым – тюменский полумарафон, состоявшийся в середине июля, завершает серию экстримзабег в "Жемчужине Сибири". Все мероприятия собирают большое количество участников, приверженцев здорового образа жизни. Тюменцы на протяжении всего лета тренируются и готовятся к испытаниям, которые ждут их на трассе. Это не может не радовать, ведь цель проекта – популяризация здорового образа жизни и привлечение к спорту людей всех возрастов", – поделился куратор проекта Андрей Потапов.

Проект "Стальной характер" в этом году прошел в Краснодаре, Томске, Тольятти, Воронеже и других городах России. В Тюмени проект является частью комплексной программы популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл", которая с 2014 года реализуется Фондом поддержки спорта при поддержке правительства Тюменской области.

Мероприятие состоится 11 августа на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" (Тюменская область, Тюменский район, 45 км автомобильной дороги "Богандинский-Червишево-Чаплык", строение 22). Ознакомиться со списком испытаний и узнать более подробную информацию, а также зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте проекта.