Тюменские спортсмены выступили на этапе кубка мира по скалолазанию в Китае

На прошедших выходных в китайском городе Чунцин состоялся очередной этап кубка мира по скалолазанию в дисциплине "скорость".

В состав сборной России вошли тюменские спортсмены Станислав Кокорин, Александр Шиков, Юлия Каплина, Мария Красавина и Дарья Кан. Александр показал шестой результат, Станислав – восьмой. Лучшим среди мужчин стал россиянин Дмитрий Тимофеев (Пермский край).

Мария, Юлия и Дарья заняли девятое, шестнадцатое и двадцать шестое места соответственно. Победу среди женщин одержала индонезийка Ариес Сусанти Рахайю. Следующий этап состоится 12–13 мая в китайском Тайане.

29 апреля в Токио завершился международный турнир в дисциплине "скорость" Speed Stars. Как сообщает ЦСП72, здесь Станислав Кокорин стал первым, Юлия Каплина выиграла серебро, Мария Красавина завоевала бронзу.