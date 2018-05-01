Тюменский скалолаз Станислав Кокорин завоевал золото в Токио

16:30 01 мая 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

В Токио прошел международный турнир по скалолазанию в дисциплине "Скорость" - "Speed Stars 2018".

Золото турнира завоевал трехкратный обладатель Кубка мира из Тюмени Станислав Кокорин (его время - 5.94 сек). Екатеринбуржец Владислав Деулин проиграл лидеру семь сотых секунды, он занял второе место.

В женской половине соревнований второе место у победителя Всемирных игр-2017 тюменки Юлии Каплиной. Третьей стала чемпион мира-2011, тоже тюменка, Мария Красавина.

В соревнованиях участвовали представители восьми стран. 5-6 мая наша спортсмены примут участие в этапе кубка мира. Он будет проходить в Китае.

Фото - http://c-f-r.ru

Теги: скалолазание , Токио , турнир , Япония
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