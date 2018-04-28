Экстрим ЭКСПО 20 мая откроет в Тюмени летний сезон

12:00 28 апреля 2018
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Фото - https://vk.com/extreme_tmn

Топовые спортсмены Тюменской области и страны откроют сезон на фестивале современных видов спорта "Экстрим ЭКСПО". Первая серия пройдет 20 мая. Она объединит в себе Дрифт, ММА, BMX flatland и Чирлидинг.

"Экстрим ЭКСПО"  - это драйвовая программа от лучших спортсменов. Они приедут со всей страны побороться за общий призовой фонд в 800 тыс. рублей.

Откроют шоу-программу соревнования топ-16 дрифт-пилотов Урала.

Далее гостей ждет ММА. В октагоне встретятся 7 пар бойцов разных весовых категорий. Поединки войдут в всероссийскую серию турниров AFC (Ambitions Fighting Championship). Контрольное взвешивание спортсменов на центральной сцене площадки пройдет 19 мая.

Следующими на площадку выйдут топ-10 спортсменов страны в одной из самых технически сложных дисциплин - BMX Flatland. Это будут лучшие представители "флетлэнда" из семи городов России.

Параллельно на специальной площадке представители чирлидинга продемонстрируют мастерство партнерского станта и акробатики.

Расписание фестиваля:

10:00 – тренировки Дрифт

12.00 – соревнования Дрифт

14.00 – ММА, открытие "Экстрим ЭКСПО"

16.30 - BMX Flatland

18:00 – розыгрыш автомобиля

Место проведения фестиваля  -  парковка ТРЦ "Тюмень Сити Молл". Организатором фестиваля Союз экстремальных видов спорта.  Вход на площадку свободный.

Теги: фестиваль , экстремалы
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