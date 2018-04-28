Экстрим ЭКСПО 20 мая откроет в Тюмени летний сезон

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Топовые спортсмены Тюменской области и страны откроют сезон на фестивале современных видов спорта "Экстрим ЭКСПО". Первая серия пройдет 20 мая. Она объединит в себе Дрифт, ММА, BMX flatland и Чирлидинг.

"Экстрим ЭКСПО" - это драйвовая программа от лучших спортсменов. Они приедут со всей страны побороться за общий призовой фонд в 800 тыс. рублей.

Откроют шоу-программу соревнования топ-16 дрифт-пилотов Урала.

Далее гостей ждет ММА. В октагоне встретятся 7 пар бойцов разных весовых категорий. Поединки войдут в всероссийскую серию турниров AFC (Ambitions Fighting Championship). Контрольное взвешивание спортсменов на центральной сцене площадки пройдет 19 мая.

Следующими на площадку выйдут топ-10 спортсменов страны в одной из самых технически сложных дисциплин - BMX Flatland. Это будут лучшие представители "флетлэнда" из семи городов России.

Параллельно на специальной площадке представители чирлидинга продемонстрируют мастерство партнерского станта и акробатики.

Расписание фестиваля: 10:00 – тренировки Дрифт 12.00 – соревнования Дрифт 14.00 – ММА, открытие "Экстрим ЭКСПО" 16.30 - BMX Flatland 18:00 – розыгрыш автомобиля

Место проведения фестиваля - парковка ТРЦ "Тюмень Сити Молл". Организатором фестиваля Союз экстремальных видов спорта. Вход на площадку свободный.