В Тюмени прошел Чемпионат и Кубок России по скалолазанию

11 – 15 апреля в Тюменском легкоатлетическом манеже, на одном из самых больших в России скалодромов, прошел Чемпионат и Кубок России – 2018 по скалолазанию. В пятидневных соревнованиях приняли участие 300 спортсменов – 200 мужчин и 100 женщин из 30 регионов страны. Соревнования прошли в четырех дисциплинах: трудность, скорость, боулдеринг и олимпийская дисциплина "многоборье".

На протяжении пяти дней зрители наблюдали за выступлениями спортсменов, ход соревнований транслировался на большие экраны. Организаторы подготовили насыщенную шоу-программу, которая на чемпионатах страны ещё никогда не проводилась: световое шоу, выступление одной из лучших черлидинг-команд России, BMX-шоу, выступление вокального коллектива, акробатка в обруче под потолком. Тренеры и участники соревнований высоко оценили организацию чемпионата.

"Интересно проводить соревнования не только для спортсменов, но и для зрителей, тем самым вовлекая новую аудиторию и партнеров. На чемпионате России по скалолазанию удалось сделать старты более интересными и зрелищными. Многие признают их одними из лучших в стране", – прокомментировал глава Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.

На открытии соревнований в дисциплине "Скорость" 14 апреля спортсменов и зрителей приветствовали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и президент федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

"Сегодня скалолазанием занимаются порядка двух тысяч жителей Тюменской области, и мы прогнозируем, что в ближайшие годы количество людей, увлекающихся этим видом спорта будет только расти. Для всех, кто любит скалолазание, произошло действительно историческое событие: данный вид спорта стал олимпийским и впервые будет презентован в 2020 году в Токио. Я думаю, это серьезный стимул для всех участников Чемпионата России по скалолазанию ­– 2018", – отметил губернатор.

"Скалолазание вошло в олимпийскую программу – это ускорило темпы нашего развития, поэтому нынешние соревнования очень сильно отличаются от предыдущих. Соревнования в Тюмени традиционно проходят на высоком уровне. Думаю, будем развиваться дальше и будем проводить в Тюменской области и международные старты", – добавил президент федерации скалолазания России.

Итоги Чемпионата и Кубка России по скалолазанию-2018

В боулдеринге первое место заняли Николай Мичуров (Калининградская обл.) и Евгения Лапшина (Воронежская обл), на втором - Влас Гаврилов (Татарстан) и Луиза Емельева (ЯНАО), на третьем - Юрий Такжанов (Москва) и Юлия Пантелеева (Свердловская обл.).

В лазании на скорость первые - тюменцы Станислав Кокорин и Мария Красавина. Вторые места тоже у тюменских спортсменов Александра Шикова и Юлии Каплиной. Третий результат показали Дмитрий Тимофеев (Пермский край) и Карина Кареева (Челябинская область).

В финале всероссийских соревнований в олимпийской дисциплине "многоборье" "золото" взяли Николай Мичуров (Калининградская обл.) и Евгения Лапшина (Воронежская обл.). "Серебро" у Николая Яриловца (Москва) и Юлии Пантелеевой (Свердловская обл.). Бронза досталась Юрию Новицкому (Свердловская обл.) и Луизе Емельевой (ЯНАО).

В дисциплине "трудность" отличились Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург) и Динара Фахритдинова (ЯНАО). Второе место заняли Евгений Зазулин (Калининградская обл.) и Луиза Емельева (ЯНАО), на третьем - Сергей Тюпышев (Ленинградская область) и Юлия Пантелеева (Свердловская обл.).