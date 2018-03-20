Тюменец Артур Камалов завоевал бронзу на кубке Европы по дзюдо

Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года прошел в португальском городе Коимбра на минувших выходных. Его участниками стали 455 дзюдоистов из 25 стран мира.
Представитель центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Артур Камалов завоевал бронзовую медаль в самой тяжелой весовой категории — свыше 100 кг, представленной 15 спортсменами. Тюменский дзюдоист провел четыре поединка, в трех из которых одержал победы над спортсменами из Мозамбика, Испании и Италии.
Как сообщает ГАУ ТО "ЦОП "Тюмень-дзюдо", по итогам турнира сборная России стала первой в общекомандном зачете, на ее счету 4 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды.
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