В Тюмени прошел фестиваль военно-прикладных видов спорта

Областной фестиваль военно-прикладных видов спорта памяти Героя России Тимура Мухутдинова, прошедший впервые, собрал 14 команд. Победителями стали спасатели ТОСЭР, сообщает "Вслух.ру".

За два соревновательных дня участники преодолели три этапа. Дисциплина по практической стрельбе, этапы "горное двоеборье" и "военно-прикладное плавание". Среди участников команды ВПК "Сармат" из Миасса, Тюменской областной службы экстренного реагирования, Учебного центра "Аванпост", Тюменского регионального объединения"Российский союз спасателей", а"Соболь" и "ОМОН".

Сборной ТОСЭР представляли Павел Мотовинских, Сергей Девляшов, Александр Деев и Владимир Чекишев, вручены дипломы победителей и переходящий кубок турнира.

Представители Тюменской областной службы экстренного реагирования стали победителями и призерами, как в личном, так и в командном зачете. Сергею Девляшову не было равных в упражнении "скальный марафон" в личном зачете (в категории "военнослужащие"), а в упражнении "проныривание", с результатом 39 метров, вторым стал Павел Мотовинских.