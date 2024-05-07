Ретропоезд "Эшелон Победы" прокатится по Пермскому краю, Свердловской и Тюменской областям

Фото - Официальный telegram-канал СвЖД

Ретропоезд "Эшелон Победы" к 9 Мая сформировали на Свердловской железной дороге (филиал ОАО "РЖД"). В составе такие раритеты, как солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня. Во главе поезда – паровоз "Лебедянка".

На открытых ж/д платформах размещены образцы исторической военной техники, станки с эвакуированных на Урал заводов. Ретропоезд сделает остановки на 8 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях:

8 мая – Пермь-2

11 мая – Серов

14 и 15 мая – Екатеринбург

17 мая – Верхняя Пышма

18 мая – Каменск-Уральский

19 мая – Талица

20 мая – Тюмень

21 мая – Тобольск.

В одном из вагонов сформирована стендовая музейная выставка "Дорога помогает победить". Она повествует о воинских и военно-санитарных перевозках, об истории эвакуации промышленных предприятий и населения. В специальном "Вагоне памяти" размещены фотогалереи участников войны. Фотографии своих родственников-фронтовиков для этой экспозиции предоставили жители уральских городов.

Во время стоянки поезда на каждой из станций будут организованы групповые экскурсии по вагонам-экспозициям.