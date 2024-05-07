Ретропоезд "Эшелон Победы" прокатится по Пермскому краю, Свердловской и Тюменской областям

Ретропоезд "Эшелон Победы" к 9 Мая сформировали на Свердловской железной дороге (филиал ОАО "РЖД"). В составе такие раритеты, как солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня. Во главе поезда – паровоз "Лебедянка".
На открытых ж/д платформах размещены образцы исторической военной техники, станки с эвакуированных на Урал заводов. Ретропоезд сделает остановки на 8 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях:
8 мая – Пермь-2
11 мая – Серов
14 и 15 мая – Екатеринбург
17 мая – Верхняя Пышма
18 мая – Каменск-Уральский
19 мая – Талица
20 мая – Тюмень
21 мая – Тобольск.
В одном из вагонов сформирована стендовая музейная выставка "Дорога помогает победить". Она повествует о воинских и военно-санитарных перевозках, об истории эвакуации промышленных предприятий и населения. В специальном "Вагоне памяти" размещены фотогалереи участников войны. Фотографии своих родственников-фронтовиков для этой экспозиции предоставили жители уральских городов.
Во время стоянки поезда на каждой из станций будут организованы групповые экскурсии по вагонам-экспозициям.
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