Тюменские футболисты сразятся со "Спартаком" на Кипре

Спортсмены футбольного клуба "Тюмень" готовятся принять участие в этапах Кубка Футбольной национальной лиги, которые пройдут на Кипре с 8 по 24 февраля, пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Соперниками тюменских спортсменов по группе станут представляющий Российскую футбольную премьер-лигу "Урал", выступающий в профессиональной футбольной лиге московский клуб "Арарат", а также резервная команда "Спартака" – фарм-клуб "Спартак-2".

18 января команда в составе 22 человек отправилась на учебно-тренировочный сбор в Сочи, где пробудет вплоть до 6 февраля с перерывом на три дня отдыха. Тренируются и проживают футболисты на базе местного санатория "Актёр".