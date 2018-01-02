Тюменцы смогут посмотреть матчи мундиаля-2018 на больших экранах

Во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России для тюменцев организуют специальные фан-зоны, где можно будет посмотреть матчи на больших экранах в компании единомышленников.

Практика организации подобных площадок в Тюмени есть, и формат совместного просмотра соревнований очень популярен у болельщиков, уверяет директор областного департамента по спорту Дмитрий Грамотин.

"Развлекать публику будет ведущий, а горожане смогут не только посмотреть матчи, но и сами погоняют мяч, сразившись в настольный футбол. Также в рамках мундиаля в областном центре пройдут открытые уроки по футболу для ребят, занимающихся этим видом спорта", - рассказал он.

Между тем, многие тюменцы активно оформляют паспорта болельщиков и скупают билеты на матчи с участием российской сборной. Взгляды местных фанатов обращены в основном на Екатеринбург – там расположен ближайший к нам стадион, где пройдут поединки.

По словам Дмитрия Грамотина, организация транспорта для централизованной доставки болельщиков из Тюмени в столицу Урала не предусмотрена – тут на машине рукой подать, и железнодорожное сообщение отлажено. В качестве варианта групповой поездки на мундиаль Дмитрий Викторович назвал участие региона в программе "Зритель".

Напомним, финальная часть 21-го чемпионата мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи, расписание которых уже известно, будут проводиться на дюжине стадионов в 11 городах страны.