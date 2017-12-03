В Тюмени развивают женский футбол

Тюменский проект "Женский футбол – в ссузы", ведущим партнером которого является Западно-Сибирский государственный колледж, стал победителем в конкурсе президентских грантов.

Западно-Сибирский государственный колледж имеет богатый опыт по развитию женского и мини-футбола. Первые в регионе команды появились здесь на рубеже 1990-2000х годов, а уже начиная с 2001 года женская команда "ЗапСибколледж" стала базой для формирования сборной Тюменской области по футболу.

"Для меня футбол - это моральный отдых, глоток свежих эмоций, адреналин, отдых души и хорошая физическая форма. Футбол - это скорость, резкость, объем мыслей, движений, разнообразие вариантов решений, точность, импровизация", - рассказала одна из участниц команды "Запсибколледж" Кристина Катараева.

За развитием проекта "Женский футбол – в ссузы" можно следить в официальной группе "Футболистка72" в социальной сети Вконтакте https://vk.com/footbolistka72, сообщает "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь".