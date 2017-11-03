Тюменские моржи готовятся открыть сезон флешмобом на набережной

В Тюмени любители моржевания соберутся на набережной в эту субботу, 4 ноября.

Все желающие смогут принять участие во флешмобе по обливанию холодной водой. Пример подадут участники клубов закаливания и зимнего плавания Тюмени и Заводоуковска. Они в целях популяризации здорового образа жизни через закаливание совершат массовое обливание холодной водой. По словам организаторов, такая акция в первые дни ноября стала традиционной для тюменских моржей и считается днем открытия сезона зимнего плавания.

К флешмобу присоединятся спортсмены команды "Street-workaut Тюменской области". Они проведут разминку на набережной. Также планируются традиционные заплывы сильнейших аквайс-спортсменов зимнего плавания с флагами по Туре.

Спортивный праздник пройдет в Тюмени в рамках проекта партии "Единая Россия" "Моржи Тюмени". Начало мероприятий в 12.30.

Фото: группа "Моржи Тюмени" / vk.com