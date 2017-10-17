Бывший чемпион мира по боксу проведет зарядку в парке Гагарина

В рамках всероссийского проекта "Диалог на равных" 18 октября перед тюменской молодежью на площадке Тюменского индустриального университета выступит российский боксер-профессионал Руслан Проводников. Накануне встречи со студентами он проведет пробежку и зарядку для горожан.

Чемпион мира по версии WBO (2013–2014), выступающий в первой полусредней весовой категории, уже приезжал в Тюмень в этом году на День города, провел тренировку на набережной и посетил чемпионат УрФО по боксу. Желающих совершить пробежку и потренироваться экс-чемпион мира ждет 18 октября в 7.45 в парке Гагарина (на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы). В пресс-службе ТИУ уточнили, что встреча со студентами пройдет в этот же день в 15 часов в актовом зале лицея ТИУ (улица Республики, 47), зарегистрироваться на нее можно по ссылке.